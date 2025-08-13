Video
video cùng chuyên mục

NSND Lê Chức đọc lời bình gây sốt tại concert "Tổ quốc trong tim"

Giọng đọc của NSND Lê Chức ở concert "Tổ quốc trong tim" khiến nhiều người xúc động.
Đọc thêm : NSND Lê Chức gây sốt với giọng đọc "vàng" trong concert có 50.000 khán giả