NSND Bạch Tuyết 80 tuổi song ca cùng rapper Pháo

Trong album đầu tay "Made in Vietnam" của DTAP, NSND Bạch Tuyết bất ngờ xuất hiện song ca cùng rapper Pháo trong ca khúc "Nam quốc sơn hà".
NSND Bạch Tuyết gây bất ngờ khi kết hợp cải lương và rap cùng Pháo