NSND Bạch Tuyết gây bất ngờ khi kết hợp cải lương và rap cùng Pháo

Chỉ sau 2 tuần gây tiếng vang với MV Made in Vietnam, ngày 19/8, nhà sản xuất âm nhạc DTAP tiếp tục tạo dấu ấn khi ra mắt album đầu tay cùng tên, với 16 ca khúc, quy tụ 25 giọng hát nhiều thế hệ.

Trong số 25 nghệ sĩ, NSND Bạch Tuyết (SN 1945) là người lớn tuổi nhất, đại diện cho thế hệ nghệ sĩ gạo cội. Tại sự kiện, NSND Bạch Tuyết gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu và song ca cùng rapper Pháo ca khúc Nam quốc sơn hà.

NSND Bạch Tuyết và rapper Pháo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở tuổi 80, bà vẫn giữ được giọng hát khỏe khoắn, truyền cảm, trình diễn tự tin và hòa quyện cùng nhịp rap trẻ trung. Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự trân trọng với DTAP, nhóm nhạc sĩ trẻ mà bà đánh giá là đa tài, chuyên nghiệp và cầu thị.

NSND Bạch Tuyết hài hước: "Tôi mới là người cần cảm ơn DTAP, cảm ơn khán giả, vì tôi còn trẻ lắm, mới 80 tuổi thôi. Các bạn trẻ cho phép tôi thể hiện ca khúc này là may mắn vô cùng. Đặc biệt, trong dịp trọng đại của đất nước, tôi góp mặt một chút thôi cũng thấy vui rồi".

NSND Bạch Tuyết 80 tuổi song ca cùng rapper Pháo (Video: Quỳnh Tâm).

Phía rapper Pháo cho biết, lần đầu được đứng trên sân khấu cùng NSND Bạch Tuyết, cô vừa hồi hộp vừa lo lắng. Vì lịch trình bận rộn, cô và nghệ sĩ Bạch Tuyết không có nhiều thời gian tập luyện, song cả hai rất hiểu ý nhau.

NSND Thanh Thúy hát "Máu đỏ da vàng" cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài NSND Bạch Tuyết và Pháo, sự kiện còn mang đến nhiều màn trình diễn bất ngờ: Suboi - Isaac với Rừng vàng biển bạc; Orange, Lamoon, Muộii, Lâm Bảo Ngọc trong Hò vươn mình...

Đặc biệt, sự trở lại của NSND Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM - cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm trong ca khúc Máu đỏ da vàng, mang đến những phút bùng nổ cảm xúc.

Nhóm DTAP cùng đạo diễn Kawaii Tuấn Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Album Made in Vietnam là thành quả sau 6 năm DTAP theo đuổi hành trình khám phá, tái hiện và làm mới những giá trị truyền thống Việt Nam. Mỗi ca khúc là một lát cắt phản ánh văn hóa, lịch sử, con người, thắng cảnh và cả đời sống thường nhật của người Việt.

Dự án quy tụ nhiều tên tuổi lớn: NSND Bạch Tuyết, Thanh Hoa, Thanh Thúy, Diva Hồng Nhung, cùng loạt nghệ sĩ nổi bật như Hà Anh Tuấn, Phương Thanh, Võ Hạ Trâm, Hiền Thục, Đen Vâu, Tóc Tiên, Isaac, Suboi, Orange, Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi, Lamoon...