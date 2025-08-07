Video
video cùng chuyên mục

Novo Nordisk chung tay đẩy lùi bệnh béo phì tại Việt Nam

Các phát hiện chính từ Nghiên cứu ACTION-Vietnam được chia sẻ tại sự kiện công bố cuối tháng 6.
Đọc thêm : Novo Nordisk chung tay đẩy lùi bệnh béo phì tại Việt Nam