Novo Nordisk chung tay đẩy lùi bệnh béo phì tại Việt Nam

Béo phì tăng nhanh, nhận thức vẫn chưa theo kịp

Suốt nhiều thập kỷ, béo phì được giới học thuật coi là yếu tố nguy cơ dẫn đến hơn 200 bệnh lý khác nhau như đái tháo đường, tim mạch, ung thư… Song những năm gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hiệp hội Y khoa Mỹ (AMA)… xác định béo phì là bệnh mạn tính, đang ảnh hưởng đến hơn 650 triệu người trưởng thành toàn cầu.

Việt Nam hiện thuộc danh sách các nước có tỷ lệ béo phì tăng nhanh ở Đông Nam Á, đòi hỏi nhiều nỗ lực để kiểm soát kịp thời. Trong đó, Nghiên cứu ACTION-Vietnam công bố mới đây, gợi mở nhiều hướng đi thiết thực để đẩy lùi béo phì dựa trên dữ liệu khảo sát 1.000 người bệnh béo phì và 200 chuyên gia y tế tại Việt Nam.

Nghiên cứu ACTION-Vietnam công bố trên Tạp chí Liên đoàn Nội tiết Đông Nam Á năm 2025.

Nghiên cứu chỉ ra, dù tất cả người tham gia nghiên cứu bị béo phì, chỉ 30% nhận mình thừa cân, 56% coi mình béo phì; đa số người bệnh (58%) nghĩ giảm cân là trách nhiệm cá nhân; trong khi hầu hết chuyên gia y tế (76%) cho rằng họ phải chủ động hỗ trợ bệnh nhân quản lý cân nặng. Cùng với đó là các rào cản ngăn trở việc điều trị béo phì: ít vận động, thiếu động lực, ngần ngại đề cập đến cân nặng từ hai bên, kỳ thị xã hội…

Theo Nghiên cứu ACTION-Vietnam, việc đối thoại sớm và chủ động giữa người bệnh béo phì - chuyên gia y tế giúp cải thiện nhận thức, hiệu quả quản lý cân nặng. Novo Nordisk - đơn vị tài trợ nghiên cứu kỳ vọng, dữ liệu này sẽ tạo cơ sở để các nhà hoạch định chính sách xây dựng các sáng kiến cụ thể, hướng tới chăm sóc cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Các phát hiện chính từ Nghiên cứu ACTION-Vietnam được chia sẻ tại sự kiện công bố cuối tháng 6/2025.

Vai trò tổ chức quốc tế trong xây dựng hệ sinh thái quản lý béo phì tại Việt Nam

Novo Nordisk (Đan Mạch) là tập đoàn chăm sóc sức khỏe tiên phong sản xuất insulin - giúp cứu sống hàng triệu bệnh nhân đái tháo đường. Hơn 100 năm qua, tập đoàn đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu giải pháp điều trị các bệnh mạn tính nghiêm trọng, trong đó có các bệnh lý chuyển hóa do béo phì gây ra; triển khai nhiều sáng kiến nhằm thay đổi cách thế giới tiếp cận căn bệnh.

Hiện Novo Nordisk vẫn duy trì hợp tác hiệu quả với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), hiện thực hóa sáng kiến cải thiện chế độ dinh dưỡng, thay đổi chuẩn mực và quan niệm xã hội nhằm đẩy lùi tình trạng béo phì ở trẻ em. Hai bên cũng đẩy mạnh các chương trình nghị sự về phòng ngừa béo phì ở trẻ em cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Hoạt động do UNICEF và Novo Nordisk phối hợp thực hiện nhằm phòng ngừa thừa cân, béo phì ở trẻ em tại Amsterdam (Ảnh: UNICEF).

Tại Việt Nam, Novo Nordisk triển khai nhiều sáng kiến phù hợp với Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, nhằm kiểm soát thừa cân béo phì ở các lứa tuổi. Các hợp tác công-tư của công ty tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm kỳ thị với người bệnh, tăng cường năng lực đội ngũ y tế, thay đổi cách tiếp cận béo phì của các bên liên quan.

Ông Erik Wiebols - Tổng giám đốc Novo Nordisk Việt Nam, nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác trong nâng cao nhận thức, cải thiện hệ thống hỗ trợ người bệnh, đóng góp vào việc xây dựng chính sách y tế nhân văn, hiệu quả hơn về quản lý bệnh béo phì. Các nỗ lực này tái khẳng định cam kết dài hạn của Novo Nordisk trong đổi mới hệ sinh thái chăm sóc y tế, tăng cường khả năng tiếp cận các giải pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh”.

Tổng giám đốc Novo Nordisk Việt Nam nhấn mạnh cam kết đẩy lùi bệnh béo phì của doanh nghiệp.

Các hợp tác dài hạn giữa Novo Nordisk và Bộ Y tế, các hiệp hội, bệnh viện, trường đại học trong đào tạo điều trị đái tháo đường và các bệnh rối loạn chuyển hóa liên quan đến béo phì đã và đang được đẩy mạnh gần một thập kỷ qua. Thông qua chuỗi hội thảo chuyên môn, các chương trình hỗ trợ đào tạo kiến thức, công ty đã góp phần nâng cao năng lực cho hơn 7.500 cán bộ y tế.

Gần đây, Novo Nordisk còn hỗ trợ việc thiết lập phòng khám chẩn đoán và điều trị béo phì tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Tâm Anh…, cũng như đẩy mạnh hợp tác đào tạo diện rộng cho nhân viên y tế Đại học Y Dược TPHCM.

Đại diện Novo Nordisk Việt Nam và Đại học Y Dược TPHCM ký bản ghi nhớ hợp tác vào 17/6, nhằm hỗ trợ đào tạo y khoa cho nhân viên y tế về các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là béo phì.

Năm 2024, Novo Nordisk phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam ra mắt chuyên trang điện tử về bệnh béo phì (www.giamcansongkhoe.vn), mang đến thông tin toàn diện, hướng dẫn chi tiết cách quản lý béo phì. Chuyên trang cũng tích hợp công cụ tìm kiếm chuyên gia y tế, giúp người bệnh kết nối với nhà cung cấp dịch vụ y tế đủ tiêu chuẩn.

Novo Nordisk chuẩn bị triển khai chiến dịch “A Way Forward” (Hành trình phía trước), nhằm nâng cao hiểu biết về béo phì là bệnh mạn tính, khuyến khích người bệnh chủ động tìm kiếm biện pháp can thiệp sớm, cách chăm sóc phù hợp.