Noo Phước Thịnh, Vũ và RHYDER bùng nổ tại đại nhạc hội tối 20/9

Tối 20/9 tại Hà Nội, 22.000 khán giả hòa mình vào màn trình diễn sôi động của Noo Phước Thịnh, Vũ và RHYDER, cùng pháo hoa rực rỡ thắp sáng không gian.
