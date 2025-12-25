Video
video cùng chuyên mục

Noo Phước Thịnh, (S)TRONG Trọng Hiếu song ca bản hit "Kho báu"

Tối 24/12, Noo Phước Thịnh lần đầu song ca cùng (S)TRONG Trọng Hiếu trong bản hit 10 triệu view "Kho báu", khuấy động không khí lễ hội tại Hà Nội.
