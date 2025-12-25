Tối 24/12, Đông concert diễn ra tại Công viên Yên Sở (Hà Nội) với quy mô lớn, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu V-Pop như: Noo Phước Thịnh, Bích Phương, Vũ Cát Tường, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quang Hùng MasterD, Thắng, Nguyễn Trần Trung Quân, Lamoon, The Flob…

Sự kiện mang đến một đêm nhạc đa sắc màu, kết nối nhiều thế hệ khán giả trong không khí lễ hội mùa đông rực rỡ.

Ngay từ sớm, khu vực khán giả quanh sân khấu đã chật kín người. Dòng người đổ về Công viên Yên Sở tạo nên bầu không khí háo hức, chờ đợi một đêm âm nhạc bùng nổ cả về quy mô lẫn cảm xúc.

Điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc là màn kết hợp lần đầu tiên giữa Noo Phước Thịnh và (S)TRONG Trọng Hiếu ca khúc Kho báu, bản hit đạt hơn 10 triệu lượt xem trên các nền tảng số.

Noo Phước Thịnh, (S)TRONG Trọng Hiếu lần đầu song ca bản hit 10 triệu view (Video: Mai Châm - Nguyễn Hà Nam).

Màn song ca bất ngờ cùng nguồn năng lượng bùng nổ của 2 nghệ sĩ đã khiến toàn bộ khu vực sân khấu vỡ òa, lan tỏa nhịp điệu cuồng nhiệt.

Ngoài màn song ca với Noo Phước Thịnh, (S)TRONG Trọng Hiếu cũng mang đến nguồn năng lượng bùng nổ qua các ca khúc sôi động Bước đến bên em, Em là bà nội của anh.

Nam ca sĩ trình diễn "máu lửa" tới mức lột áo, khoe vóc dáng khỏe khoắn, cơ bắp "6 múi" ngay trên sân khấu. Kèm theo đó là phần trình diễn những vũ đạo mạnh mẽ, gợi cảm mang thương hiệu "cỗ máy nhảy" của (S)TRONG Trọng Hiếu.

Sau màn song ca, Noo Phước Thịnh còn đưa cảm xúc khán giả chạm tới đỉnh cao với loạt ca khúc gắn liền tên tuổi như: Chờ ngày mưa tan, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, liên khúc Đổi thay - Lặng thầm - Đùa anh đau đấy, Thương em là điều anh không thể ngờ.

Dù dưới cơn mưa bay lất phất, hàng nghìn khán giả vẫn đứng hát theo đến những phút cuối cùng Noo Phước Thịnh, bởi anh luôn chứng tỏ được nguồn năng lượng dồi dào, trình diễn mãn nhãn.

Sân khấu trước đó thuộc về các nghệ sĩ trẻ, mang đến màu sắc hiện đại, mới mẻ. Lamoon mở đầu bằng loạt ca khúc giàu cảm xúc như Synth chúc nâng ly, Notice me… Tiếp nối là The Flob với những bản hit quen thuộc như Nhiều chuyện, Khế ước, Nhất bái thiên địa, Ngược gió, Em ơi…, khiến không khí đêm nhạc nóng dần lên.

Thắng xuất hiện với chuỗi ca khúc trải dài nhiều cung bậc cảm xúc như Trước khi em tồn tại, Khóc đấy, Hướng dương, An thần, Em trang trí…. Anh mang đến những khoảnh khắc lắng đọng khi hàng nghìn khán giả đồng thanh hát theo từng ca từ.

Vũ Cát Tường tiếp nối với phần mashup các ca khúc quen thuộc như Từng là, Christmas Night…, tạo nên không gian ấm áp, có màu sắc lễ hội giữa lòng Thủ đô.

Nguyễn Trần Trung Quân đưa khán giả vào hành trình cảm xúc sâu lắng với Trong trí nhớ của anh, Tự tâm, Màu nước mắt cùng medley Em không quay về - Yêu em rất nhiều - Dành cho em…

Sân khấu lắng lại trong những giai điệu giàu cảm xúc, khi biển người cùng hòa giọng, tạo nên khoảnh khắc cộng hưởng hiếm có.

Bích Phương xuất hiện với loạt hit Nâng chén tiêu sầu, Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau, Đi đu đưa đi, khiến khán giả không thể ngồi yên.

Tiếp đó, Quang Hùng MasterD mang đến màu sắc trẻ trung, hiện đại qua Tình đầu quá chén, Thả anh ra, Thủy triều…, “đốt cháy” sân khấu trong bữa tiệc âm nhạc sôi động.

Ảnh: Ban tổ chức