Video
video cùng chuyên mục

Nông dân vùng kiệu Đà Nẵng tất bật vào vụ làm ăn cuối năm

Những ngày này, nông dân vùng trồng kiệu lớn nhất ở Đà Nẵng đang hối hả vào vụ thu hoạch trong không khí rộn ràng, với niềm hy vọng về một cái Tết ấm no.
Đọc thêm : Nông dân hối hả thu hoạch loại củ mang hương vị ngày Tết