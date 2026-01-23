Nông dân hối hả thu hoạch loại củ mang hương vị ngày Tết

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân tại hai xã Thăng Bình và Thăng An, thành phố Đà Nẵng, đang tất bật thu hoạch kiệu. Đây là vùng kiệu Tết lớn nhất của tỉnh Quảng Nam cũ, với diện tích khoảng 200ha, trước đây bao gồm các xã Bình Phục, Bình Triều, Bình Giang.

Theo người dân địa phương, chi phí đầu tư trồng kiệu không lớn nhưng đòi hỏi công chăm sóc tỉ mỉ. Dù công việc không quá nặng nhọc, nhưng việc xới đất, nhổ cỏ phải được thực hiện hàng ngày để đảm bảo kiệu xanh tốt, dễ đẻ nhánh và cho nhiều củ.

Bà con nông dân tất bật thu hoạch kiệu bán Tết (Ảnh: Ngô Linh).

Vụ kiệu năm nay gặp nhiều khó khăn do thời tiết thất thường. Giai đoạn mới xuống giống, cây kiệu phải đối mặt với hạn hán kéo dài. Sau đó, khi cây bắt đầu cho củ, mưa lớn liên tục nhiều ngày đã gây úng, hư hại, khiến năng suất không đạt như mọi năm.

Gia đình ông Phan Văn Toàn (thôn Tất Viên, xã Thăng Bình) đang canh tác 5 sào kiệu. Ông cho biết vào tháng 8 âm lịch hằng năm, ông bắt đầu xuống giống, với chi phí đầu tư khoảng 1,5 triệu đồng/sào cho giống và phân bón. Sau 4 tháng chăm sóc, kiệu bắt đầu được thu hoạch để bán cho thương lái.

Nông dân vùng kiệu Đà Nẵng tất bật vào vụ làm ăn cuối năm (Video: Ngô Linh).

Hiện tại, giá củ kiệu nhỏ là 23.000 đồng/kg, kiệu lớn 25.000-26.000 đồng/kg tùy chất lượng. Ông Toàn cho biết do mưa nhiều, sản lượng củ kiệu vụ này giảm khoảng 15% so với vụ trước, mỗi sào chỉ thu được khoảng 2,5 tạ củ, mang lại doanh thu 5-7 triệu đồng.

“Đầu vụ, giá kiệu lớn đạt 35.000 đồng/kg, nhưng hiện nay giá đã giảm và tương đương với năm ngoái. Người dân vẫn hy vọng giá kiệu sẽ tăng thêm để có một cái Tết phấn khởi hơn”, ông Toàn chia sẻ.

Kiệu được làm sạch đất cát trước khi bán cho thương lái (Ảnh: Ngô Linh).

Năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Thành (thôn Tất Viên, xã Thăng Bình) canh tác 3 sào kiệu. Dù thời tiết không thuận lợi, nhờ kinh nghiệm trồng lâu năm, vườn kiệu của bà vẫn đảm bảo đủ sản lượng. Mỗi sào kiệu bà Thành thu được hơn 250kg củ, với giá bán hiện tại, gia đình bà kiếm được hơn 7 triệu đồng/sào.

“Nghề trồng kiệu này phụ thuộc rất lớn vào thị trường, không có công ty thu mua ổn định. Nông dân cũng muốn chuyển đổi cây trồng nhưng chưa tìm được cây phù hợp. Mấy năm trước, chúng tôi cũng thử trồng hành nhưng thất bát, lỗ nặng”, bà Thành nói thêm.

Sau khi nhổ, nông dân cắt lấy củ kiệu, làm sạch đất cát bám theo rồi bán cho các thương lái thu mua trên địa bàn.

Theo người dân, giá kiệu hiện nay đang tương đương năm ngoái (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Lê Thị Chính (54 tuổi, xã Thăng Bình), một thương lái cho biết mỗi ngày bà thu mua trung bình 3 tấn kiệu từ người dân các xã.

“Giá kiệu lên xuống thất thường, chủ yếu phụ thuộc vào thị trường. Củ kiệu sau khi được chọn mua, sẽ được giũ sạch đất cát, phân loại và phân phối cho các cơ sở bán lẻ ở các tỉnh, thành phố miền Trung, TPHCM…”, bà Chính chia sẻ.

Kiệu là món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Kiệu có thể chế biến thành nhiều món, nhưng món được ưa chuộng nhất là củ kiệu ngâm mắm cùng với các loại củ khác như cà rốt, đu đủ… Món kiệu ngâm mắm ăn kèm thịt kho tàu, bánh tét, bánh chưng, tôm khô, thịt heo... mang đến không khí Tết tràn ngập trong mỗi gia đình.