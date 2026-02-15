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Nỗi khổ của hươu cao cổ trong mưa bão

Trong khi các loài động vật khác sẽ chủ động tìm chỗ trú ẩn mỗi khi mưa bão đến, kích thước to lớn của hươu cao cổ khiến chúng không thể có được nơi trú ẩn phù hợp.
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