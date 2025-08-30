Video
Nỗi đau tận cùng của người phụ nữ bị bỏng axit

Sau “cơn mưa” axit từ chồng cũ, khuôn mặt và nhiều vùng da trên cơ thể chị Nhung bị biến dạng. Cuộc sống của chị vì thế chìm trong đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.
