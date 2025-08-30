Người phụ nữ cạn nước mắt vì hình hài biến dạng sau "cơn mưa" axit

Năm 2008, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1977) cùng chồng và 2 con nhỏ quyết định rời quê nhà ở tỉnh Khánh Hòa để đến Đà Lạt, Lâm Đồng lập nghiệp.

Thời gian này, chị Nhung thuê mặt bằng tại phường 4, thành phố Đà Lạt (nay là phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), mở tiệm cắt tóc, gội đầu, chồng chị làm nghề lái xe kiếm tiền mưu sinh.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung sống trong đau đớn vì những vết bỏng axit (Ảnh: Minh Hậu).

Cuộc sống lúc bấy giờ tuy không khá giả nhưng đổi lại, 4 người trong gia đình được đoàn tụ, các con của chị Nhung được học hành đầy đủ. Năm 2019, chồng chị Nhung có tình cảm với một phụ nữ khác nên quyết dứt áo ra đi, để lại vợ và 2 con nhỏ.

Trong những năm tháng chơi vơi giữa dòng đời sau ly hôn, chị Nhung nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ người đàn ông tên Nguyễn Hồng Vũ. Năm 2022, chị Nhung quyết định gác lại quá khứ đau buồn, về chung nhà với anh Nguyễn Hồng Vũ, cùng xây dựng tương lai.

Axit khiến khuôn mặt của chị Nhung bị bỏng, biến dạng (Ảnh: Minh Hậu).

Vậy nhưng, cuộc sống yên ấm, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang thì anh Vũ thay đổi tính nết, quay qua hờn ghen, đẩy cuộc sống gia đình vào khổ đau và bế tắc. “Vũ làm công nhân chuyên chăm sóc cây xanh, không mê rượu chè, cờ bạc nhưng lại thường xuyên ghen tuông. Nhiều lần, Vũ chửi mắng, đánh đập tôi trước mặt mọi người. Có lần, tôi phải đến công an trình báo việc bị chồng đánh đập gây thương tích”, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung nói trong u buồn.

Đến giữa năm 2024, không chịu nổi những trận đòn roi của chồng, chị Nhung quyết định ly hôn, một mình nuôi con ăn học. Sau ly hôn, chị Nhung vẫn không thoát khỏi “kiếp nạn” khi liên tục bị chồng cũ là Nguyễn Hồng Vũ tìm đến gây gổ, đe dọa.

Những vết sẹo trên cơ thể chị Nhung đã lành nhưng da co rút khiến chị phải sống trong đau đớn (Ảnh: Minh Hậu).

19h ngày 23/6/2024, lúc chị Nhung dạo bộ trên phố ở Đà Lạt thì bị Nguyễn Hồng Vũ tìm đến gây gổ, tạt ca axit vào người. Hóa chất khiến 2 mắt của chị Nhung bị mù vĩnh viễn; da ở vùng mặt, cổ, ngực, tay và chân bị bỏng; tỷ lệ thương tật 86%.

Đưa tay sờ lên gương mặt đầy những vết sẹo, chị Nhung nghẹn ngào: “Các bác sĩ đã nhiều lần phẫu thuật, ghép da nhưng khuôn mặt của tôi đã biến dạng. Các vết bỏng trên cơ thể tuy đã lành nhưng da bị co rút, đau đớn”.

Từ ngày bị bỏng axit, chị Nhung không thể tiếp tục công việc kiếm tiền mưu sinh, sống dựa hoàn toàn vào sự chăm sóc của 2 con.

Nỗi đau tận cùng của người phụ nữ bị bỏng axit (Video: Minh Hậu).

“Từ người trụ cột, tôi trở thành gánh nặng của 2 con. Bây giờ 2 đứa con của tôi phải nghỉ học giữa chừng để kiếm tiền mưu sinh. Có những ngày, trong nhà không còn gì để ăn, tôi phải gọi điện cho bạn xin ít tiền mua gạo”, chị Nhung nghẹn ngào tâm sự.

“Gần 20 năm ở phòng trọ, các con phải chịu khổ cực, thiệt thòi. Giờ chưa làm được gì cho con thì tôi lại bị bỏng đến nỗi này. Không biết rồi tương lai 2 đứa sẽ như thế nào?”, chị Nhung nói trong nước mắt.

Hiện nay, các vết sẹo của chị Nhung bị co rút nhưng gia đình không có tiền để tiếp tục phẫu thuật, điều trị nên chị phải sống trong đau đớn.

Hiện nay, 2 mắt chị Nhung bị mù, tỷ lệ thương tật 86%, không thể làm việc khiến cuộc sống gia đình lâm cảnh khó khăn (Ảnh: Minh Hậu).

Chị Nguyễn Thị Cao Nguyên, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng, cho biết, hiện nay, 3 mẹ con chị Nhung sống trong căn phòng trọ khoảng 10m2. Hai con của chị Nhung không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống rất khó khăn. Người thân của chị Nhung ở xa, kinh tế không khá giả, không giúp đỡ được nhiều.

Thời gian vừa qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng địa phương, các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ tiền, gạo đến gia đình chị Nhung. “Hoàn cảnh chị Nhung rất khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”, chị Nguyễn Thị Cao Nguyên chia sẻ.