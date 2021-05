Nỗi đau của mẹ Sơn trước sự ra đi đột ngột của Sơn.

Năm 2012, Lê Anh Sơn (SN 1988, quê xã Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An) lên xã miền núi Yên Hòa (Tương Dương, Nghệ An) công tác theo dự án 600 tri thức trẻ làm chủ tịch xã 62 huyện nghèo. Chiều ngày 13/11.2015, trên đường đi công tác, Lê Anh Sơn không may tử nạn. Sự ra đi đột ngột của Sơn để lại người mẹ già đau yếu cùng bao nhiêu ước mơ, kế hoạch đang dang dở.