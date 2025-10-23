Video
Nổ rung chuyển nhà máy đạn dược của Nga, 9 người chết

Ít nhất 9 người thiệt mạng sau 2 vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy sản xuất ở thành phố Kopeysk, vùng Chelyabinsk (Nga) vào ngày 22/10.
