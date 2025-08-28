Video
Nỗ lực cấp điện cho khách hàng sau bão Kajiki

Ngành điện Nghệ An đang nỗ lực, quyết tâm cao để đến nhày 30/8, toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng bão Kajiki sẽ được cấp điện trở lại.
