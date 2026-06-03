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Nổ lớn ở Kuwait

Quân đội Mỹ tuyên bố tấn công đảo Qeshm của Iran để đáp trả cuộc tập kích của Tehran vào Kuwait và Bahrain.
Đọc thêm : Tehran khai hỏa vào Kuwait và Bahrain, Mỹ tấn công đảo chiến lược của Iran