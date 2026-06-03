Tehran khai hỏa vào Kuwait và Bahrain, Mỹ tấn công đảo chiến lược của Iran

Trong thông báo mới nhất trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lực lượng Washington đã tiến hành các cuộc tấn công “phòng vệ” sau các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

CENTCOM cho biết các cuộc tấn công của Mỹ nhằm đáp trả “các nỗ lực tấn công của Iran trên khắp Trung Đông”.

“Ngày 2/6, lực lượng Mỹ đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công tự vệ vào đảo Qeshm để đáp trả các nỗ lực tấn công của Iran trên khắp Trung Đông”, CENTCOM thông báo.

Theo CENTCOM, Iran đã phóng một số tên lửa đạn đạo về phía các nước láng giềng trong khu vực, tuy nhiên, tất cả đều không trúng mục tiêu.

CENTCOM cho biết 2 tên lửa của Iran bắn vào Kuwait đã rơi hoặc vỡ vụn trên đường bay, trong khi 3 tên lửa phóng vào Bahrain đã bị lực lượng phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức.

Nổ lớn ở Kuwait trong trận tập kích của Iran (Nguồn: RT)

CENTCOM xác nhận, trước đó ít phút, lực lượng Mỹ đã “bắn hạ 3 máy bay không người lái tấn công do Iran phóng về phía các tàu thuyền dân sự đang di chuyển hợp pháp trong vùng biển khu vực”. Lực lượng Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ vào một trạm kiểm soát mặt đất quân sự của Iran trên đảo Qeshm.

“Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương. Lực lượng CENTCOM vẫn cảnh giác và sẵn sàng phòng thủ chống lại sự gây hấn vô cớ của Iran trong suốt thời gian ngừng bắn”, CENTCOM cho biết thêm.

Qeshm là hòn đảo lớn nhất trong Vùng Vịnh, án ngữ phần hẹp nhất của eo biển Hormuz. Hòn đảo là nơi đặt một mạng lưới các cơ sở quân sự dày đặc và được gọi là “tàu sân bay không thể đánh chìm” của Iran.

Qeshm được xem là pháo đài tiền tuyến của Iran ở Hormuz. Hòn đảo này có thể khống chế lối vào eo biển từ phía Vùng Vịnh, hoạt động như một “nút chặn” trong tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Đảo Qeshm nằm ngay lối vào eo biển Hormuz (Ảnh: EFS).

Vào rạng sáng nay, còi báo động đã vang lên khắp Bahrain, khi Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân nước này “giữ bình tĩnh” và tìm nơi trú ẩn an toàn gần nhất. Bahrain cũng đã đóng cửa không phận.

Ngay trước thông báo của Bộ Nội vụ Bahrain, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố 3 tên lửa đã tấn công “căn cứ đối phương” ở Kuwait.

Đài truyền hình nhà nước Iran sau đó cũng đưa tin lực lượng Iran đã nhắm mục tiêu vào 2 căn cứ không quân của lực lượng Mỹ ở Kuwait.

Trong khi đó, quân đội Kuwait xác nhận các hệ thống phòng không nước này đang “đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của đối phương”.

“Người dân được yêu cầu tuân thủ các hướng dẫn về an ninh và an toàn do các cơ quan chức năng có liên quan ban hành”, quân đội Kuwait thông báo.

Theo các kênh truyền thông, còi báo động không kích cũng vang lên ở Ả rập Xê út và Kuwait vào rạng sáng nay.

Cùng thời điểm đó, hãng tin Mehr của Iran đưa tin về "những âm thanh giống như những tiếng nổ" ở khu vực gần đảo Qeshm của Iran.

Gần đây, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4, tiếng súng vẫn nổ ở eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ tuần trước cho biết họ đã không kích các trận địa tên lửa và tàu cao tốc của Iran dọc eo biển này vì mục đích “phòng vệ”.

Đáp lại, Iran tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait. CENTCOM xác nhận đã đánh chặn thành công các tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào lực lượng Mỹ đóng tại Kuwait.