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Nổ lớn cạnh cầu bắc qua kênh đào Panama

Một cầu lửa khổng lồ và những cột khói đen đã bùng lên bên cạnh cầu Las Américas bắc qua kênh đào Panama.
Đọc thêm : Nổ lớn cạnh cầu bắc qua kênh đào Panama