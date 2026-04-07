Nổ lớn cạnh cầu bắc qua kênh đào Panama (Video: RT)

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ được ghi nhận tại La Boca, Balboa, Panama vào ngày 6/4 do một xe bồn chở nhiên liệu phát nổ.

Khi các đội cứu hộ đến hiện trường, họ phát hiện nhiều xe tải đang bốc cháy dữ dội cùng với các bồn chứa khác đang bị đe dọa. Lực lượng tiếp viện từ nhiều trạm đã được huy động khi các lính cứu hỏa nỗ lực ngăn chặn ngọn lửa lan rộng.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa tàn phá trạm nhiên liệu nằm ngay sát cầu bắc qua kênh đào Panama. Các cơ quan chức năng phải đóng cửa lưu thông ngay lập tức trên cây cầu - một trong những huyết mạch giao thông quan trọng nhất của đất nước.

Mặc dù vụ nổ không xảy ra trực tiếp trên mặt cầu, nhưng những ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên từ phía dưới gầm cầu đã làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của cấu trúc công trình.

Vụ hỏa hoạn khiến 2 người bị bỏng. Các đội cứu hộ cũng đang tìm kiếm một người có khả năng bị mắc kẹt trong khi tiến hành các hoạt động chữa cháy.

Các báo cáo địa phương sau đó xác nhận một người đã tử vong và 2 lính cứu hỏa bị thương trong quá trình dập lửa.