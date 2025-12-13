Video
video cùng chuyên mục

Những vườn quýt chum xã Chiềng Khoong

Những vườn quýt chum đã mang lại thu nhập cao cho người dân ở xã Chiềng Khoong và là một trong những mô hình trồng trọt mang lại giá trị kinh tế cao, giúp giảm nghèo hiệu quả.
Đọc thêm : Sơn La: Từ chính sách giảm nghèo đến chuyển biến thực chất ở vùng cao