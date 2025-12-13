Sơn La: Từ chính sách giảm nghèo đến chuyển biến thực chất ở vùng cao

Những vườn quýt chum xã Chiềng Khoong.

Trên cơ sở Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU (ngày 21/12/2021), xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với điều kiện đặc thù của một tỉnh miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân tán.

UBND tỉnh Sơn La tiếp tục ban hành nhiều kế hoạch triển khai đồng bộ, nhấn mạnh yêu cầu điều hành linh hoạt, chủ động điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng hấp thụ nhanh, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách Nhà nước. Song song với đó, Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt, đặt mục tiêu đến năm 2025 xoá hoàn toàn nhà ở tạm, dột nát trên đại bàn tỉnh.

Sau hơn bốn năm triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giảm nghèo của Sơn La đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét. Đến hết tháng 6/2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 10,89%, so với mức 21,66% năm 2021; dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ này còn khoảng 7,89%.

Tại các xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,47%/năm - con số cho thấy hiệu quả của những chính sách “đúng và trúng”, bám sát thực tiễn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đầu tư hạ tầng tiếp tục được xác định là trụ cột quan trọng trong giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2021-2025, Sơn La đã xây dựng mới 51 công trình hạ tầng thiết yếu, đồng thời duy tu, bảo dưỡng 85 công trình phục vụ dân sinh. Đến nay, trên 99,5% hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt an toàn; 97,5% dân số nông thôn được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh; tỷ lệ trẻ em đến trường đạt trên 98%.

Hạ tầng được cải thiện không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn mở đường cho phát triển sản xuất, kết nối thị trường, thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn, vùng cao.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Sơn La tập trung hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo thông qua các mô hình liên kết sản xuất gắn với doanh nghiệp, hợp tác xã. Từ sản xuất tự cung ứng, tự cấp, nông nghiệp của tỉnh từng bước chuyển sang sản xuất hàng hoá quy mô lớn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật.

Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt bình quân 3,44%/năm, chiếm khoảng 23% cơ cấu kinh tế; giá trị thu nhập bình quân đạt khoảng 85 triệu đồng/ha đất trồng trọt. Toàn tỉnh hiện có hơn 85.000ha cây ăn quả, 24.300ha cà phê, 5.850ha chè, gần 10.000ha mía đường.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp đã xây dựng được thương hiệu mạnh như xoài Yên Châu, nhãn Sông Mã, cà phê Sơn La, chè Tà Xùa, sữa Mộc Châu…, xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Nga. Đến nay, toàn tỉnh có 214 sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo việc làm ổn định cho người dân.

Kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố với 897 hợp tác xã, thu hút hơn 10.600 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho trên 11.000 lao động, từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ bền vững.

Ở bản Khoáng Biên (xã Chiềng Mai), nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Thái, trước đây người dân quanh năm trồng ngô, sắn, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nay, nhờ cây cà phê, diện mạo bản làng đã đổi thay rõ rệt.

Ông Lò Văn Thủy, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản, phấn khởi chia sẻ: “Giờ cả bản chỉ còn hai hộ nghèo. Cà phê cho thu nhập ổn định, năng suất đạt 7-8 tấn/ha, giá bán cao. Con đường đất đỏ trước kia nay đã được bê tông hóa, bà con ai cũng hăng hái làm ăn”.

Theo ông Trần Dũng Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã tái canh, trẻ hóa hơn 2.800ha cà phê, đưa vào sản xuất các giống mới phù hợp với khí hậu địa phương. Hiện toàn tỉnh có hơn 1.100ha cà phê đặc sản, sản lượng đạt gần 1.000 tấn/năm.

Nhờ đó, Sơn La trở thành vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất cả nước, chiếm 47,9% diện tích toàn quốc và 73% vùng miền Bắc. Toàn tỉnh có 60 hợp tác xã cà phê, 5 nhà máy chế biến công nghiệp và 15 cơ sở sơ chế, nhiều sản phẩm đạt chứng nhận RA, 4C, VietGAP; được cấp chỉ dẫn địa lý “Cà phê Sơn La” và có 5 sản phẩm OCOP, trong đó 1 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao quốc gia.

Hiện nay, cà phê Sơn La đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực với sản lượng khoảng 34.000 tấn/năm, giá trị đạt 100 triệu USD, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Trong lĩnh vực việc làm, giai đoạn 2021-2025, Sơn La đã đào tạo nghề cho hơn 13.000 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ trên 93.000 lao động tiếp cận thị trường việc làm, trong đó có 83 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng - hướng đi mới mang lại thu nhập bền vững cho nhiều gia đình vùng cao.

Cùng với phát triển sản xuất, tỉnh chú trọng giảm thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Đến nay, 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 97% trẻ em đi học đúng độ tuổi; tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi giảm còn 26%; khoảng 1.400 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở an toàn.

Quan trọng hơn, nhận thức của người dân vùng cao từng bước thay đổi, chủ động học nghề, áp dụng khoa học kỹ thuật, giảm dần tâm lý trông chờ, ỷ lại hỗ trợ của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Sơn La vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như cơ chế phân bổ vốn chi tiết theo dự án, tiểu dự án làm giảm tính chủ động của địa phương; hệ thống văn bản hướng dẫn còn chồng chéo; nguồn lực xã hội hóa huy động chưa tương xứng với tiềm năng.

Bước sang giai đoạn mới, tỉnh Sơn La xác định tiếp tục tích hợp hiệu quả ba chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm liên thông về cơ chế, nguồn lực và mục tiêu; phát triển sinh kế bền vững gắn với đào tạo nghề, nhu cầu thị trường và liên kết chuỗi giá trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giám sát đầu tư công, dữ liệu hộ nghèo - an sinh xã hội; ưu tiên đầu tư hạ tầng trọng điểm phục vụ sản xuất, giáo dục, y tế và du lịch cộng đồng, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tránh tình trạng “chững lại” sau khi đạt chuẩn.

Từ những chính sách đúng đắn đến những đổi thay hiện hữu nơi bản làng vùng cao, hành trình giảm nghèo ở Sơn La đang cho thấy một hướng đi bền vững và đầy triển vọng.

