Video
video cùng chuyên mục

Những tính năng chỉ có trên Apple Intelligence tiếng Việt

Bản cập nhật iOS 26.1 trên iPhone không chỉ ổn định hơn mà còn đem đến nhiều tính năng thú vị với Apple Intelligence tiếng Việt.
Đọc thêm : Những tính năng chỉ có trên Apple Intelligence tiếng Việt