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Những tên cướp đấu súng với cảnh sát như phim hành động

Một vụ cướp táo bạo đã xảy ra trên cao tốc thuộc vùng Puglia (Ý), khi những tên cướp nhằm vào một chiếc xe bọc thép đang vận chuyển tiền mặt.
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