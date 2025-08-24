Video
video cùng chuyên mục

Những sự cố hài hước của robot hình người tại Trung Quốc

Đôi khi các robot hình người này lại gặp phải những sự cố bất ngờ và hài hước, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải bật cười.
Đọc thêm : Clip “người phụ nữ kịp cứu em bé khỏi tai nạn nguy hiểm” nổi bật tuần qua