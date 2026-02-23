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Những quyết định đầy khó khăn của bác sĩ sản khoa

Trái tim bác sĩ chùng xuống khi phải nói tin không sản phụ nào muốn nghe (Video: Thương Huyền, Đoàn Thuỷ).
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