Trái tim bác sĩ chùng xuống khi phải nói điều không sản phụ nào muốn nghe

Khi một em bé cất tiếng khóc chào đời, đó không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mà còn là khoảnh khắc nhẹ nhõm, tự hào của những bác sĩ sản khoa.

Nhưng ở khoa sản, có lúc những giọt nước mắt lại rơi lặng lẽ trên gương mặt của những người cha, người mẹ không may không giữ được sinh linh của mình.

Đã nhiều lần chứng kiến câu chuyện xót xa của những cặp vợ chồng biết tin không giữ được đứa con mà họ ngóng chờ từng ngày, ThS.BS Phùng Đức Nhật Nam, Phó Trưởng khoa Dịch vụ D5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ, sự điềm tĩnh của các bác sĩ trong những khoảnh khắc ấy không đồng nghĩa với việc họ "chai lì" trước nỗi đau.

"Không chỉ là bác sĩ, tôi cũng từng là người chồng, người cha trong hoàn cảnh đó", BS Nam nghẹn ngào. Vì từng đi qua mất mát, với anh mỗi lần phải báo tin buồn không đơn thuần là thông tin chuyên môn về tình trạng sức khỏe, mà còn là cách anh cố gắng sẻ chia, động viên sản phụ và người nhà.