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Những phụ nữ gánh cá mưu sinh ở bãi biển

Dưới cái nắng của những ngày đầu hè, hàng chục nữ “phu cá” ở xã ven biển Đà Nẵng vẫn cật lực mưu sinh, tùy khối lượng hải sản, mỗi gánh cá được trả công 5.000-10.000 đồng.
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