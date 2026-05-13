Dưới cái nắng của những ngày đầu hè, hàng chục nữ “phu cá” ở xã ven biển Đà Nẵng vẫn cật lực mưu sinh, tùy khối lượng hải sản, mỗi gánh cá được trả công 5.000-10.000 đồng.