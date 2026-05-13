Nữ "phu cá" oằn mình trên cát, lấy nắng nóng làm vui

Hàng chục tàu cá lớn nhỏ tấp nập cập bờ tại vùng biển bãi ngang Bình Minh (xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) mang theo những mẻ cá tươi rói. Để đưa cá lên bờ, ướp lạnh và chuẩn bị cho quá trình tiêu thụ hay chế biến, những người phụ nữ chuyên hành nghề gánh cá thuê, hay còn gọi là "phu cá", đóng vai trò không thể thiếu.

Những phụ nữ phơi mình dưới nắng, bám chân trên cát gánh cá mưu sinh ở bãi biển Bình Minh, Đà Nẵng (Ảnh: Bình An).

Nghề gánh cá tại vùng biển này đã tồn tại từ lâu đời. Đoạn đường từ bãi biển lên đường chỉ hơn 50m nhưng phải đi trên cát, xe máy không thể tiếp cận, buộc lòng phải có những đôi vai gánh vác. Trừ những ngày mưa bão, biển động, các nữ "phu cá" luôn có mặt từ sớm tinh mơ để chờ tàu về.

Bà Trương Thị Hường (66 tuổi, trú tại xã Thăng An), người đã gắn bó với công việc này gần 15 năm, chia sẻ: "Người làm nghề này chủ yếu là phụ nữ, cánh đàn ông rất ít. Công việc gánh cá rất nặng nhọc, đặc biệt vào mùa hè. Khi nhiệt độ lên đến 35-40 độ C, người gánh cá "phơi" mình hàng giờ đồng hồ ngoài trời nắng gắt".

Những phụ nữ gánh cá mưu sinh ở bãi biển (Video: Bình An).

Tùy thuộc vào lượng cá về bến, bà Hường cho biết có ngày bà chỉ gánh vài đôi (lượt), nhưng cũng có ngày lên đến cả chục đôi. Mỗi lượt gánh, bà được trả công 5.000-10.000 đồng, với mỗi gánh hải sản dao động 10-20kg.

"Trung bình mỗi ngày tôi kiếm được 100.000-200.000 đồng. Chồng tôi bị tai biến nằm một chỗ đã hơn 14 năm, các con có gia đình riêng cũng khó khăn, nên tôi phải cố gắng mưu sinh", bà Hường tâm sự.

Dù công việc gánh cá nặng nhọc, mùi cá tanh nồng nặc dưới trời nắng gắt hay sự vất vả trong mùa mưa, điều mà những nữ "phu cá" sợ nhất là những đợt dông bão kéo dài. Khi tàu thuyền không thể ra khơi, đồng nghĩa với việc họ sẽ không có việc làm, cuộc sống mưu sinh càng thêm bấp bênh.

Dù công việc vất vả nhưng họ sợ nhất là những ngày mưa bão, tàu thuyền không ra khơi, họ không có việc làm (Ảnh: Bình An).

Bà Trần Thị Láng (70 tuổi, trú tại xã Thăng An) cũng đã gắn bó với nghề gánh cá thuê hơn 8 năm. Với đôi quang gánh quen thuộc, bà Láng có mặt từ 4h tại bến cá để đợi tàu vào bờ.

"Có những hôm sáng trăng, cá ít, chị em chúng tôi ngồi trông từng gánh một. Ở tuổi như tôi, tìm được công việc khác là rất khó. Gánh cá đi trên cát mệt lắm, có lần đá chân vướng cát té ngã bầm dập khắp người…", bà Láng kể.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, cho biết toàn xã hiện có 140 tàu thuyền hoạt động trên biển, với tổng sản lượng khai thác hàng năm đạt hơn 15.000 tấn. Ngoài lực lượng đánh bắt hải sản, hậu cần nghề cá cũng khá đa dạng với các nghề hấp cá, làm mắm và gánh cá thuê, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ, góp phần ổn định đời sống cho người dân vùng biển.