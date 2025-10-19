Video
video cùng chuyên mục

Những kiểu cắm hoa đơn giản nhưng đầy nghệ thuật

Thay vì phải sử dụng nhiều kiểu phụ kiện khác nhau và phải sử dụng số lượng hoa lớn, đoạn video tổng hợp những cách cắm hoa đơn giản nhưng đầy tính nghệ thuật.
