Những hành khách đầu tiên trên chuyến tàu 0 đồng xem diễu binh

Từ 0h ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, toàn bộ các chuyến metro Hà Nội sẽ miễn phí cho hành khách. Nhiều người đi xem Lễ tổng duyệt bất ngờ khi được nhận vé 0 đồng.
