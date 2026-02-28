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Những gymer lực lưỡng “té ngửa” vì biết mình chỉ có 1% tinh trùng khỏe mạnh

Nhiều quý anh thân hình cường tráng nhưng “bất lực”, chỉ đành tìm đến bác sĩ nam khoa để rồi biết sức mạnh của phái mạnh không chỉ đến từ cơ bắp.
Đọc thêm : Những gymer lực lưỡng “té ngửa” vì biết mình chỉ có 1% tinh trùng khỏe mạnh