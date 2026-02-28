Những gymer lực lưỡng “té ngửa” vì biết mình chỉ có 1% tinh trùng khỏe mạnh

Thực tế cho thấy, bản lĩnh phái mạnh không chỉ được quyết định bởi cơ bắp hay thể hình.

Nam bệnh nhân ở độ tuổi sung mãn, thân hình lực lưỡng tìm đến phòng khám nam khoa với thắc mắc: “Tôi vẫn khỏe mạnh, tập gym mỗi ngày, ăn uống theo chế độ riêng, vậy tại sao vợ chồng tôi mãi chưa có con?”.

Sau loạt xét nghiệm chuyên sâu, anh lặng người khi cầm trên tay kết quả: Tỷ lệ tinh trùng khỏe mạnh chỉ đạt 1%.

Theo các bác sĩ nam khoa, vẻ ngoài cường tráng không đồng nghĩa với sức khỏe sinh sản tốt. Cơ bắp săn chắc, thể lực dẻo dai hay phong độ bên ngoài không phản ánh đầy đủ chất lượng tinh trùng và khả năng sinh sản của nam giới.