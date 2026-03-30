Video
video cùng chuyên mục

Những con tép nhảy tanh tách trong món đặc sản của người Thái ở Sơn La

Để có món tép nhảy tanh tách, nước chua là nguyên liệu rất quan trọng. Người Thái thường lấy măng rừng, ngâm trong vòng khoảng một năm để tiết ra nước chua.
Đọc thêm : Sơn La: Món tép nhảy tanh tách trong miệng, khách Tây thấy lạ vẫn khen ngon