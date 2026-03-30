Sơn La: Món tép nhảy tanh tách trong miệng, khách Tây thấy lạ vẫn khen ngon

Đoạn video ghi cảnh hai vị khách ngoại quốc thưởng thức món đặc sản lạ miệng ở Việt Nam thu hút hàng triệu lượt xem.

Hình ảnh từ video cho thấy, những con tép vẫn nhảy tanh tách khi thực khách đang thưởng thức. Lần đầu ăn món lạ miệng, cả hai tỏ ra bất ngờ, nhưng vẫn bày tỏ sự thích thú và khen ngon.

Khách Tây thưởng thức món tép nhảy tanh tách ở Sơn La (Ảnh cắt từ video).

Theo tìm hiểu, đây là 2 du khách người Thụy Sỹ, tới Mường Trai (tỉnh Sơn La) nghỉ dưỡng 7 ngày. Món tép nhảy của người Thái là một trong những món đặc sản mà 2 vị khách ngoại quốc muốn trải nghiệm. Họ cũng bày tỏ sự khen ngợi với độ tươi ngon của món ăn lạ miệng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Lò Văn Bước, đại diện cơ sở lưu trú nơi hai vị khách nghỉ dưỡng cho biết, món tép nhảy vốn được nhiều khách nội địa ưa chuộng khi tới Sơn La. Bên cạnh đó, một số khách nước ngoài cũng muốn thử trải nghiệm xem hương vị có gì khác lạ.

Món tép nhảy tanh tách ở Sơn La, khách Tây sửng sốt nhưng lại gật gù khen (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Anh Bước cho biết, nguyên liệu chính của món ăn là tép tươi được người dân địa phương bắt ở lòng hồ. Kích thước của mỗi con khá nhỏ nên gọi chung là tép. Khi có khách ăn, nhà hàng mới bắt đầu chế biến để đảm bảo độ tươi mới.

Anh Bước cho biết, đây vốn là món ăn đặc sản của người Thái. Để có món tép nhảy tanh tách, nước chua là nguyên liệu rất quan trọng. Người Thái thường lấy măng rừng, ngâm trong vòng khoảng một năm để tiết ra nước chua.

Nhiều thực khách ngoại quốc tới Mường Trai muốn thưởng thức ẩm thực địa phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau đó, thứ nước này sẽ tiếp tục được đun để cô đặc. Tiếp đó, đầu bếp sẽ thái nhỏ quả sim rừng để tạo vị ngọt dung hòa với nước chua. Gia vị và rau để khử mùi tanh của tép khá đa dạng, từ húng chó, lá sung, rau mùi, cho tới tỏi, ớt, muối, mỳ chính...

Khi phục vụ khách, tép tươi được múc ra rổ rồi đổ vào bát nước chua đặt sẵn sàng trên mâm. Những con tép khi tiếp xúc trực tiếp với thứ nước chua cay mặn ngọt, bật nhảy tanh tách. Nước gia vị ngấm dần để tép tươi được độ tái tự nhiên. Lúc này, khách có thể thưởng thức trực tiếp. Cảm giác thưởng thức khi tép vẫn nhảy trong miệng khiến nhiều khách thấy thích thú.

Tép tươi được bắt từ lòng hồ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Bước cho biết, ngoài món tép nhảy, thực khách khi tới đây cũng thích thưởng thức các món đặc sản địa phương như gỏi cá trắm, canh măng chua, cơm lam...

Mức giá món tép tươi tại nhà hàng khoảng 250.000 đồng/kg. Trong đó, mỗi mâm 3-4 người chỉ cần gọi 4 lạng tép kèm thêm vài món ăn khác là vừa đủ.

Những con tép nhảy tanh tách trong món đặc sản của người Thái ở Sơn La (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Được biết, nếu như người Thái ở Sơn La có món tép nhảy, thì món goong ten ở Thái Lan cũng khá tương tự. Những con tép tươi rói, bật nhảy tanh tách trong miệng ngay cả khi đã trộn đều với gia vị khiến thực khách thích thú.

Đây là món ăn truyền thống của người dân vùng Isaan, bắt nguồn từ các khu vực ven sông Mekong.

Không có món nước chua lấy từ măng ngâm chua như người Thái ở Sơn La, người dân Thái Lan lại trộn tép với nước mắm, nước cốt chanh, rau thơm như bạc hà, hành, sả kèm gia vị.

Thực khách khi ăn vẫn cảm nhận rõ độ mọng nước, tươi ngon của tép mà không thấy mùi tanh, hòa cùng chút chua cay từ gia vị. Tuy nhiên vì những con tép vẫn bật nhảy tanh tách trong miệng, nên không phải ai cũng đủ can đảm nếm thử món goong ten.

Dù là món ăn được nhiều người yêu thích, song nhiều chuyên gia y tế cũng lên tiếng khuyến cáo không nên ăn tép sống (tôm sống) vì nguy cơ cao nhiễm ký sinh trùng (sán lá phổi, giun), vi khuẩn nguy hiểm (Vibrio, Salmonella, E. coli) gây ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, sốt.

Tép sống có thể chứa vi khuẩn Vibrio trong các mẫu nghiên cứu, đặc biệt nguy hiểm với người miễn dịch yếu. Tương tự như món tiết canh, người sử dụng nên nấu chín thực phẩm hoàn toàn để đảm bảo an toàn.