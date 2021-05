Những ca khúc làm nên “thương hiệu” Amy Winehouse

(Dân trí) - Giai điệu đầy tâm trạng và day dứt trong “You know I’m no good”, “Back To Black”, hay “Rehab” đã đưa âm nhạc của Amy Winehouse đến với khán giả toàn thế giới. Đây cũng là những ca khúc được đánh giá là thành công nhất của cô ca sĩ đoản mệnh.