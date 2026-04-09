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Những bữa cơm "chuẩn Việt" của chàng rể ngoại

Từ một chuyến đi dự kiến chỉ vài tháng, Hamza Smahi - chàng trai người Morocco - quyết định ở lại Hà Nội, bắt đầu hành trình khám phá và kể chuyện Việt Nam qua ẩm thực.
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