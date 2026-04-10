Rể ngoại mê ẩm thực Hà Nội, nấu cơm khéo như người Việt gây sốt

Người đàn ông tự đi chợ, chọn rau, thịt, thậm chí hái rau ngay trong khu vườn nhỏ tự trồng, rồi tỉ mỉ sơ chế, nêm nếm gia vị… Chỉ trong video vài phút, một mâm cơm “chuẩn” Việt Nam hiện ra gọn gàng, đẹp mắt, khiến nhiều người xem không khỏi bất ngờ.

Dưới phần bình luận, không ít người trầm trồ khi thấy anh thành thạo từ những chi tiết nhỏ trong nấu nướng, thậm chí còn được khen “thuộc bài” hơn cả người Việt. Có người nhận xét, việc nấu được những món như canh cua hay các món ăn gia đình quen thuộc đã là một “trình độ” nhất định trong căn bếp Việt.

Những bữa cơm "chuẩn Việt" của chàng rể ngoại (Video: Hamza ăn gì).

Không chỉ dừng lại ở mâm cơm nhà, anh còn thử sức với nhiều món ăn quen thuộc và đặc sản Việt Nam như hủ tiếu, bún riêu, bún sườn, bánh chưng, lẩu vịt om sấu, nộm hoa chuối, mì Quảng, bún cá chấm, đến các món ngọt như bánh trôi, xôi nếp ngũ sắc…

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là những món ăn ấy lại được thực hiện bởi một chàng trai nước ngoài, mới sinh sống tại Việt Nam khoảng 3 năm.

Chàng rể ngoại quốc kể chuyện Việt qua từng món ăn

Đó là anh Hamza Smahi, chàng trai người Morocco, có vợ là người Việt Nam, đang sinh sống tại Hà Nội. Ngay khi vừa đến đây, anh đã bắt đầu hành trình khám phá, chinh phục và kể câu chuyện về Việt Nam thông qua ẩm thực.

Năm 2023, anh Hamza tới Hà Nội để đoàn tụ với vợ sau quãng thời gian dài xa cách. Ban đầu, anh chỉ dự định ở lại vài tháng để trải nghiệm cuộc sống tại quê hương của vợ.

Trước đó, trong hình dung của chàng trai Bắc Phi, Việt Nam là một đất nước trầm lắng, mang nét cổ kính. Nhưng thực tế tại Hà Nội lại khác khi nhịp sống sôi động, năng lượng đô thị dồi dào và đặc biệt là văn hóa ẩm thực len lỏi trong từng góc phố khiến anh nhanh chóng bị cuốn hút.

Không mất quá nhiều thời gian, anh Hamza nhận ra mình không còn cảm giác là một vị khách mà bản thân thật sự thuộc về nơi này.

Anh Hamza yêu ẩm thực Việt và muốn khám phá câu chuyện văn hóa qua từng món ăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh nói: “Khi ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ bên đường, ăn một món ăn địa phương, nghe âm thanh của thành phố xung quanh, tôi nhận ra mình hiểu những gì đang diễn ra và bản thân mình đã là một phần của nó.

Bước ngoặt là khi tôi nhận ra mình không còn cảm thấy như một vị khách nữa, tôi thấy thoải mái và muốn xây dựng cuộc sống tại đây”, anh chia sẻ.

Trong hành trình ấy, người vợ Việt Nam không chỉ là bạn đời mà còn là cầu nối giúp anh hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa. Hamza cho biết, điều khiến anh trân trọng ở vợ, cũng như ở nhiều phụ nữ Việt Nam khác, là sự tử tế, tinh thần đề cao gia đình và luôn đồng hành, sẻ chia trong cuộc sống thường ngày.

Hiện tại, hai vợ chồng duy trì một cuộc sống giản đơn nhưng ấm áp, cùng nhau vun đắp hạnh phúc chung. Đặc biệt, căn bếp nhỏ trở thành nơi gắn kết cả hai, đồng thời cũng là điểm khởi đầu cho hành trình khám phá ẩm thực Việt của anh.

Anh Hamza là một người mê khám phá ẩm thực. Những ngày đầu tại Hà Nội, anh cùng vợ lang thang qua các con phố nhỏ, thử những món quen thuộc như phở, bún chả, bánh cuốn, bún đậu mắm tôm hay sứa đỏ.

Từ những trải nghiệm đó, anh nảy ra ý tưởng ghi lại hành trình của mình. “Tôi chọn ẩm thực vì đó là cách dễ dàng và chân thực nhất để kết nối với một nền văn hóa”, anh nói.

Hamza dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực Việt, đặc biệt yêu thích những món ăn dân dã mang đậm dấu ấn đời sống địa phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thực tế, với anh, ẩm thực Việt không chỉ nằm trên bàn ăn mà hiện diện trong từng lát cắt đời sống, từ quán vỉa hè, khu chợ, đến bữa cơm gia đình. Nhờ vậy, việc ghi lại những trải nghiệm này diễn ra một cách tự nhiên, không sắp đặt hay mang tính gượng ép.

Khác với nhiều nhà sáng tạo nội dung thường tìm đến các địa điểm nổi tiếng, Hamza lại ưu tiên những quán nhỏ, nơi người dân địa phương lui tới mỗi ngày hoặc những điểm ăn uống tình cờ bắt gặp khi đi bộ.

“Đôi khi tôi đến những nơi nổi tiếng, nhưng tôi thích hơn những quán nhỏ, địa phương hoặc những nơi tình cờ bắt gặp. Tôi thích những nơi chân thực, nơi mọi người ăn uống hàng ngày. Nếu thấy chỗ nào thú vị hoặc đông người địa phương, tôi thường sẽ dừng lại để thử”, anh nói.

Chính sự mộc mạc, chân thành trong cách tiếp cận giúp nội dung của Hamza nhanh chóng thu hút người xem. Dù sử dụng tiếng Anh là chủ yếu, những video của anh vẫn nhận được sự quan tâm lớn, với nhiều video đạt hàng trăm nghìn đến cả triệu lượt xem.

Ở đó, người xem không chỉ thấy một người nước ngoài thử món Việt, mà còn thấy sự tò mò, trân trọng và niềm vui khi khám phá những điều bình dị.

Từ căn bếp nhỏ, hiểu một nền văn hóa

Nếu việc ăn uống giúp Hamza “chạm” vào ẩm thực Việt, thì nấu ăn lại là cách để anh hiểu sâu hơn.

Ban đầu, anh quan sát cách người dân sơ chế nguyên liệu, nêm nếm hay cách họ thao tác nhanh gọn trong gian bếp. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của vợ và bạn bè, anh bắt đầu thử nấu những món đơn giản.

Hamza dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực Việt, đặc biệt yêu thích những món ăn dân dã mang đậm dấu ấn đời sống địa phương (Ảnh: Chụp màn hình).

“Lúc bắt đầu nấu những món đầu tiên, tôi cứ phi thẳng vào bếp mà không suy nghĩ gì nhiều. Vợ tôi đã hỗ trợ rất nhiều, cô ấy hướng dẫn và giúp tôi tự tin hơn”, anh kể.

Không chỉ học từ người thân, Hamza còn “học lỏm” từ những người xa lạ. Ở chợ hay các quán ăn, anh không ngại hỏi những chi tiết nhỏ trong cách chế biến và nhận lại sự chỉ dẫn nhiệt tình.

“Tôi nhớ có lần tôi chỉ hỏi thăm những câu rất nhỏ ở chợ hoặc quán ăn là họ lại nhiệt tình chỉ cho tôi cách làm, thậm chí còn thị phạm cho tôi dễ nắm bắt. Những chi tiết nhỏ như vậy cũng giúp tôi tiến bộ rất nhiều”, anh chia sẻ.

Từ việc vo gạo, rửa rau đến nêm nước mắm, ướp thịt, anh Hamza dần trở nên thuần thục. Tuy vậy, hành trình này không thiếu thử thách. Trong số các món đã thử, nem rán là “bài toán khó” nhất với anh.

“Nem chắc chắn là một trong những món khó nhất với tôi. Tôi đã phải thử nhiều lần để làm đúng - đặc biệt là khâu cuốn và chiên. Lúc đầu, nem bị vỡ, quá nhiều dầu hoặc không đủ giòn.

Với người nước ngoài nấu ăn món Việt Nam như tôi, không phải cứ có công thức là làm được, mà còn cần kỹ năng và sự cân bằng. Mỗi chi tiết đều quan trọng”, anh nói.

Những “tai nạn bếp núc” như làm cháy món, nêm quá tay hay sai kết cấu cũng không hiếm. Nhưng với anh Hamza, đó là một phần tất yếu của quá trình học hỏi.

Từ căn bếp nhỏ, anh dần nhận ra những giá trị sâu sắc hơn phía sau những món ăn trên mâm cơm của người Việt.

So với bữa ăn tại Morocco - nơi thường xoay quanh một món chính - mâm cơm Việt gây ấn tượng bởi sự đa dạng và cân bằng. Một bữa ăn có thể gồm rau, canh, thịt, cá… được bày biện để mọi người cùng chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến anh trân trọng nhất không chỉ nằm ở hương vị, mà là cảm giác cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm. “Với tôi, điều quan trọng nhất là cảm giác chia sẻ. Tất nhiên tôi cố gắng giữ đúng hương vị, nhưng điều thực sự ý nghĩa là khoảnh khắc quây quần bên mâm cơm, cùng ăn và tận hưởng”, anh Hamza nói.

Không chỉ nấu cơm nhà, anh Hamza còn thử sức với nhiều món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi đọc những bình luận khen “nấu như người Việt”, anh xem đó là một lời động viên lớn, nhưng cũng là động lực để tiếp tục học hỏi. Với anh, ẩm thực không còn đơn thuần là trải nghiệm hay nội dung mạng xã hội, mà trở thành một phần trong đời sống.

“Có nhiều món ăn khiến tôi ấn tượng, nhưng điều khiến tôi xúc động nhất không phải là một món cụ thể, mà là ý nghĩa phía sau bữa cơm gia đình. Khi tôi bắt đầu hiểu điều đó, tôi không còn nhìn đồ ăn chỉ là thứ để ăn, mà là thứ mang nhiều ý nghĩa hơn”, anh chia sẻ.