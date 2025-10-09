Video
video cùng chuyên mục

Những "bông hồng thép" lột dừa nhanh như máy ở Vĩnh Long

Cẩn thận đeo bao tay, chị Bé Hậu (30 tuổi) cầm trái dừa đặt trên mũi nầm sắc nhọn. Chưa tới 10 giây, đôi tay thoăn thoắt của người phụ nữ đã lột xong vỏ dừa.
Đọc thêm : Người phụ nữ lột dừa tươi nhanh như máy, kiếm nửa triệu đồng mỗi ngày