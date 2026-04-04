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Nhu cầu tuyển lao động ngành du lịch TPHCM tăng 30%

Sàn giao dịch việc làm ngành du lịch TPHCM năm 2026 ghi nhận số lượng doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tăng 30% so với năm 2025.
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