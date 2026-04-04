Nhu cầu tuyển lao động ngành du lịch tăng 30%

Ngày 3/4, Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng Sở Nội vụ tổ chức Sàn giao dịch việc làm ngành du lịch năm 2026. Tham dự sàn việc làm có bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM; bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cùng đại diện 39 doanh nghiệp, 15 cơ sở giáo dục và hơn 1.000 người lao động, sinh viên.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết: “Trong bối cảnh ngành du lịch TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, nguồn nhân lực không chỉ là yếu tố hỗ trợ, mà đang trở thành yếu tố quyết định cho sự phát triển của ngành”.

Theo bà Ngọc Hiếu, Sàn giao dịch việc làm ngành du lịch năm 2026 ghi nhận sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, với số lượng đơn vị tăng hơn 30% so với năm trước, cung cấp gần 2.194 vị trí việc làm đa dạng cùng mức đãi ngộ ngày càng cạnh tranh. Điều này cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường lao động du lịch, đồng thời phản ánh niềm tin của doanh nghiệp vào vai trò kết nối của sàn giao dịch.

“Chúng tôi kỳ vọng sàn giao dịch việc làm ngành du lịch năm 2026 sẽ tiếp tục phát huy vai trò là nền tảng kết nối hiệu quả giữa nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, góp phần xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới”, bà Ngọc Hiếu nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại sàn giao dịch việc làm năm nay rất đa dạng, đủ các vị trí việc làm trong ngành, từ lữ hành cho đến lưu trú.

Nhiều nhất là các khách sạn tuyển dụng đầu bếp, phụ bếp, phục vụ, bảo vệ hành lý, vệ sinh nhà hàng, lễ tân khách sạn, chuyên viên dịch vụ khách hàng, quản lý nhà hàng, quản lý kinh doanh ẩm thực... Nhiều công ty lữ hành lớn như Saigontourist, Vietravel, Khu du lịch Suối Tiên... tham gia tuyển dụng.

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 1.000 lao động đã trực tiếp nộp hồ sơ ứng tuyển tại các gian hàng tuyển dụng của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện phỏng vấn ngay tại ngày hội.

Bà Trần Thị Khương Hạ, công ty Tour Hot 247, cho biết chỉ chưa đầy 30 phút khai mạc sàn giao dịch việc làm, gian hàng của công ty đã nhận được hơn 20 người đăng ký tuyển dụng, trong đó có gần 10 hồ sơ đạt yêu cầu.

“Những bạn đạt yêu cầu là đã có kinh nghiệm, có bạn chưa có kinh nghiệm nhưng bằng cấp, kỹ năng đạt yêu cầu. Với những lao động đạt yêu cầu, chúng tôi đã nhận hồ sơ và hẹn tuần sau đến văn phòng công ty tham quan môi trường làm việc, trao đổi cụ thể về chính sách, quyền lợi khi làm việc tại công ty để đi đến thỏa thuận làm việc”, bà Khương Hạ cho biết.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng giám đốc VinaGroup Travel, cho biết công ty đang có rất nhiều dự án mới, trong đó nổi bật là tour bay trực thăng ngắm thành phố từ trên cao. Hiện công ty đang vận hành 4 hành trình bay ở khu vực biển Vũng Tàu, kết nối với Cần Giờ, ngắm cung đường ven biển Long Hải - Hồ Tràm…

Sắp tới, công ty sẽ mở thêm điểm kết nối với khu vực trung tâm TPHCM, kết hợp tour trực thăng với du thuyền… Do đó, nhu cầu nhân sự mới đáp ứng cho kế hoạch phát triển là rất lớn.