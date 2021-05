Nhu cầu cấp đổi CMND tăng gấp 5 lần sau Tết nguyên đán

Chỉ sau 2 ngày làm việc sau Tết Nguyên đán, Đội Hộ khẩu – Chứng minh Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, trong 2 ngày 22, 24/2, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết gần 1.500 hồ sơ xin cấp đổi, cấp lại CMND cho người dân, gấp 5 lần so với ngày thường. "Đơn vị huy động 100% quân số để kịp thời làm thủ tục cấp đổi cho người dân. Các bộ phận cũng làm việc thông tầm, trưa thì gần 13h mới nghỉ ăn cơm, chiều làm việc đến 20h để đảm bảo không có người dân nào đến mà phải quay về khi chưa hoàn tất thủ tục. Theo quy định, ngày Chủ nhật là ngày nghỉ nhưng trước nhu cầu tăng cao của người dân, chúng tôi vẫn làm việc bình thường”, Trung tá Trần Thị Mỹ Hạnh, Đội trưởng Đội Hộ khẩu - Chứng minh PC64 Công an Nghệ An cho biết.