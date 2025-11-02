Video
video cùng chuyên mục

Nhóm thanh niên phóng nhanh, dùng đèn pin chiếu vào mắt tài xế

Nhóm thanh niên điều khiển xe máy phóng vọt lên với tốc độ cao, sau đó sử dụng đèn pin để chiếu vào mắt tài xế của chiếc ô tô đi cùng chiều.
