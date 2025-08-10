Video
video cùng chuyên mục

Nhóm thanh niên liều lĩnh tiếp cận hổ để chụp ảnh

Nhóm thanh niên sống tại huyện Panna, Ấn Độ, khi nhìn thấy một con hổ hoang dã xuất hiện đã tìm cách tiếp cận con vật để chụp ảnh, thay vì bỏ chạy ra xa để đảm bảo an toàn.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Nhóm thanh niên mạo hiểm tiếp cận hổ hoang dã để chụp ảnh