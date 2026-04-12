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Nhóm phụ nữ Nghệ An ẩu đả trên phố

Một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai nhóm phụ nữ ẩu đả trên đường tại Nghệ An, nhiều người vây quanh không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay clip gây bức xúc.
Đọc thêm : Hai nhóm phụ nữ ẩu đả, hàng chục người vây quanh quay clip