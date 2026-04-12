Hai nhóm phụ nữ ẩu đả, hàng chục người vây quanh quay clip

Tối 11/4, trên mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 1h30 ghi lại cảnh xô xát diễn ra vào ban đêm trước một căn nhà trên đường Đặng Tất, phường Thành Vinh, Nghệ An.

Theo hình ảnh từ clip, sự việc bắt đầu từ màn cãi vã gay gắt giữa một nhóm phụ nữ. Chỉ sau ít phút, mâu thuẫn leo thang thành ẩu đả. Hai bên lao vào tấn công nhau bằng các hành vi như túm tóc, tát, xô đẩy.

Nhóm phụ nữ ẩu đả trên phố, nhiều người đứng quay clip (Ảnh: Cắt từ clip).

Đỉnh điểm, một số người bị quật ngã xuống đường nhưng vẫn tiếp tục giằng co, kéo theo nhiều người khác bị cuốn vào. Hiện trường trở nên hỗn loạn khi các bên liên tục lao vào xô xát.

Một số thanh niên đi cùng có động thái can ngăn, tách những người đang ẩu đả. Tuy nhiên, cũng có người tiếp tục kích động, khiến tình hình thêm căng thẳng và tràn ra lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông.

Đáng chú ý, trong suốt thời gian xảy ra sự việc, có hàng chục người đứng xung quanh theo dõi nhưng hầu như không có biện pháp can thiệp. Nhiều người còn dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh với thái độ hiếu kỳ.

Nhóm phụ nữ Nghệ An ẩu đả trên phố (Video: Đan Bay).

Clip cho thấy vụ việc kéo dài trong tình trạng căng thẳng. Các bên liên tục gọi thêm người, khiến khu vực trở nên náo loạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Sáng 12/4, một cán bộ Công an phường Thành Vinh cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh vụ việc.

Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Vinh Diện, Trưởng văn phòng luật sư Vinh Diện và cộng sự, cho biết hành vi tụ tập, ẩu đả nơi công cộng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Cũng theo luật sư Diện, việc đứng xem, quay clip thay vì can ngăn hoặc báo cơ quan chức năng cũng phản ánh hạn chế trong ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân.