Video
video cùng chuyên mục

Nhóm người lớn tuổi thản nhiên giăng lưới, đánh cầu lông giữa đường

Dù đoạn đường có phương tiện lưu thông, nhóm người vẫn thản nhiên giăng lưới để đánh cầu lông ngay giữa đường gây cản trở.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Phóng nhanh khi vào cua, bán tải gây tai nạn liên hoàn