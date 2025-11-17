Video
Nhóm người đạp xe đạp trên cầu Nhật Tân

Sau khi quay clip nhóm người đạp xe đạp tại làn dành cho ô tô trên cầu Nhật Tân, anh Quân bị chặn đầu xe và yêu cầu đưa điện thoại để xoá clip.
