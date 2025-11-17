Nam thanh niên bị đe dọa khi quay nhóm "cua rơ" đạp xe trên cầu Nhật Tân

Gửi phản ánh tới báo Dân trí, anh Đậu Quốc Quân (Hà Nội) cho biết vừa gặp rắc rối khi quay clip nhóm người đạp xe vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân.

Anh Quân kể, khoảng 6h30 ngày 16/11, khi lưu thông trên cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm Hà Nội, anh nhìn thấy nhiều người đạp xe ở phía ngoài dải phân cách, trong phần đường dành cho ô tô. Nhận thấy hành vi này nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nam thanh niên đã dùng camera hành trình gắn trên người để ghi lại.

Nhóm "cua rơ" đạp xe trên cầu Nhật Tân (Clip: Nhân vật cung cấp).

"Khi tôi vừa đi hết cầu, vài ba người trong nhóm đạp xe hô hào nhau chặn tôi lại. Thấy tôi tiếp tục di chuyển, họ vừa đuổi theo vừa quát lớn: "Mày đứng lại", "Nam ơi nó đây rồi", "Mày dừng lại đưa tao điện thoại". Ngay sau đó, một người đàn ông đạp xe lao thẳng vào đầu xe tôi, buộc tôi phải dừng lại", anh Quân kể.

Sau khi thấy anh Quân ghi hình, 2 người trong nhóm đạp xe bỏ đi, chỉ còn một người đàn ông cao khoảng 1m65 đứng lại và yêu cầu anh đưa điện thoại để xoá clip.

Anh Quân không đồng ý nên hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, người đàn ông này dùng điện thoại chụp hình anh và biển số xe rồi rời đi.

"Đây không phải lần đầu tôi bắt gặp nhóm đạp xe đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân. Những lần trước tôi không kịp ghi hình, còn lần này quay được thì họ phát hiện. Nhóm này xuất hiện thường xuyên, đặc biệt vào cuối tuần", nam thanh niên nói.

Bất chấp những lời đe dọa, anh Quân đã gửi clip tới cơ quan chức năng với mong muốn ngăn chặn tình trạng người đi xe đạp chạy vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân.