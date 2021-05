Nhóm người đánh nhau gây náo loạn khu du lịch biển, xe cấp cứu cũng bị "giam"

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phải huy động hàng chục cán bộ cảnh sát cơ động đến khu du lịch Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) để đảm bảo an ninh trật tự do có vụ xô xát, đánh nhau giữa hai nhà hàng.